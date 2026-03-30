Milli motosikletçi Deniz Öncü ABD'de kaza yapmasına rağmen pes etmedi!

30.03.2026 00:34:00
Milli sporcu Deniz Öncü, ABD'de koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışında kaza yapmasına rağmen 20. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD'de düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nda kaza yaptığı sezonun üçüncü yarışını 20. sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Americas Pisti'nde ELF Marc VDS takımı ile 16 turluk Moto2 ABD Grand Prix'sine 26. cepten başladı.

KAZA YAPMASINA RAĞMEN PES ETMEDİ

Yarışın ilk turunda bir virajda motosikletini düşüren ay-yıldızlı genç sporcu, daha sonra devam ettiği yarışı 20. sırada bitirmeyi başardı.

Amerika yarışını, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP takımı adına Avustralyalı sürücü Senna Agius birinci, HDR SpeedRS takımı adına İtalyan pilot Celestino Vietti ikinci, Blu Cru Pramac Yamaha takımıyla da İspanyol Izan Guevara üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ayağı Estrella Galicia 0,0 İspanya Grand Prix'si, 24-26 Nisan tarihlerinde Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşulacak.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi düzenlenen hazırlık maçında karşılaştığı Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, katıldığı bir YouTube kanalında Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışında 15. oldu ve organizasyondaki ilk puanını aldı.