Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Transferim çok yakındı ama...'

30.03.2026 00:10:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, katıldığı bir YouTube kanalında Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski katıldığı programda transferin gerçekleşmeme sebebini anlattı.

Foot Truck adlı YouTube kanalına konuşan Zalewski, "Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o Inter'e imza attığında bana şöyle dedi: 'Bak... Galatasaray'a imza atmamakla ne kadar iyi ettiğini görüyorsun' Çünkü transferim çok yakındı ama sonradan düşündüm, ailemle konuştum ve basitçe bunun bu aşamada iyi bir hamle olmadığına karar verdik" dedi.

ROMA'DAN INTER'E KİRALANMIŞTI

Zalewski geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma'dan Inter'e kiralanmıştı. Inter, 8 milyon Euro'luk opsiyonu kullandı ve sezon sonunda Atalanta'ya 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında oyuncunun transferine onay verdi.

24 yaşındaki 10 numara, 34 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 7 asist yaptı.

