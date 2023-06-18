Milli motosikletçi Deniz Öncü Almanya'da zafere ulaştı
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Almanya'da koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. yarışını birinci sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde birinci oldu.
Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.
Deniz Öncü
RAKİBİNİ SON VİRAJDA GEÇTİ
Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.
PİLOTLAR KLASMANINDA YÜKSELDİ
Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.
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