Milli motosikletçiler, Almanya ve Yunanistan'da piste çıktı
Milli motosikletçiler, Deniz Öncü, Furkan Eryılmaz, Harun Akgün ve Muammer Karakaya hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da düzenlenen organizasyonlarda piste çıktı.
Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da düzenlenen organizasyonlarda yarıştı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 10. ayağında yarıştığı Almanya'da 7'nci oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, kendisi için iyi bir hafta sonu olmadığını belirterek, "Serbest antrenmanlarda ve sıralamada ceza aldığım hatalar yaptık. Yarışa arkadan başlamanın yanı sıra çift uzun tur cezası aldım. Güçlü bir tempom olduğu için lider grubu yakaladım. Ancak yarışı 7. sırada tamamladım. Şimdi önümüzdeki Assen yarışına odaklanacağım" diye konuştu.
YUNANİSTAN'DA GELEN ÜÇÜNCÜLÜK
Yunanistan'da yapılan Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nın 5. ve 6. ayaklarında Furkan Eryılmaz üçüncü oldu. F1000 sınıfında piste çıkan Harun Akgün ise bu sınıfta yapılan iki yarışta üçüncülük elde etti. F600 sınıfında mücadele eden Muammer Karakaya ise kendi kategorisindeki iki yarıştan ikincilikle ayrıldı.
Bu sonuçlarla Türkiye takımlar sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- Bir dönemin sonu: GittiGidiyor kapanıyor
- Memleket Partisi'nde büyük deprem
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Üst düzey isimler dosyadan düşürüldü!
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- Pınar Gültekin davası kararına canlı yayında isyan etti!
- MHP'li başkandan AKP'li belediyeye tepki