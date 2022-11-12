Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü hafta sonuna podyumla başladı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in 11’inci durağı Endonezya’da ilk yarışını kazandı. Bir diğer milli motosikletçi Can Öncü ise 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışa ikinci sıradan başladı, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti
Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ilk yarışını kazandı, Can Öncü ise üçüncü oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. durağı olan Endonezya'da Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde ilk yarışa pole pozisyonundan başladı.
Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezonki 12’nci yarış galibiyetini elde etti. Endonezya’daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 08.30’da koşulacak.
Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.
CAN ÖNCÜ ÜÇÜNCÜ OLDU
Milli sporcu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun 11’inci durağı Endonezya’da yarışa ikinci sıradan başladı.
Öncü, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti ve bu sezonki altıncı podyumunu elde etti.
Endonezya’daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00’de başlayacak.
Yarışı Niki Tuuli kazanırken, Federico Caricasulo ikinci oldu.
Puanını 232’ye yükselten Can Öncü, genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu.
Öte yandan yarışı dördüncü sırada bitiren Dominique Aegerter, sezonun bitimine üç yarış kala üst üste ikinci kez Supersport’ta dünya şampiyonluğunu ilan etti.
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