Milli motosikletçi Deniz Öncü Avustralya'da podyuma çıktı!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da koşulan sezonun 18. yarışını ikinci sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışı ikinci sırada bitirdi.
DENİZ ÖNCÜ İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Şampiyonada, genç milli sporcu sezonun da 18. ayağında 4,4 km uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde sekizinci sırada başladı.
Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ettiği yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Yarışta, Izan Guevara birinci, Sergio Garcia üçüncü oldu.
"PODYUMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"
Deniz Öncü, yaptığı açıklamada, "İyi bir yarış geçirdik. Stratejimi son viraj için çok iyi hazırladım. Bugün ikinci bitirdiğim ve son birkaç haftadaki farklı yaralanmalarımdan sonra podyuma geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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