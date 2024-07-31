Elif Berra Gökkır'ın Paris 2024 son 32 tur maçı ertelendi!
Milli okçu Elif Berra Gökkır'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar bireysel klasik yay son 32 tur mücadelesi perşembe gününe ertelendi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği son 32 turu karşılaşması perşembe gününe ertelendi.
FIRTINA ENGEL OLDU
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te bugün akşam saatlerinde yapılması planlanan okçuluk kadınlar bireysel klasik yay son 32 tur mücadelesi beklenen fırtına nedeniyle yarına ertelendi.
Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği organizasyon perşembe günü devam edecek.
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