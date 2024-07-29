Okçuluk milli takımımız, yarı finalde kaybetti: Üçüncülük için rakip Çin...
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Fransa'ya mağlup olarak finale kalma şansını kaybetti.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Fransa'ya 5-4 mağlup olarak finale kalma şansını kaybetti.
Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, 5-4 kaybetti.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.
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