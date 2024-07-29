Okçuluk milli takımımız, yarı finalde kaybetti: Üçüncülük için rakip Çin...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:50

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Fransa'ya 5-4 mağlup olarak finale kalma şansını kaybetti.

Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, 5-4 kaybetti.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.