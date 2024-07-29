Son Dakika: Okçuluk milli takımımız Paris 2024'te bronz madalya kazandı! Tarihimizde bir ilk...

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük mücadelesinde Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:10
Son Dakika: Okçuluk milli takımımız Paris 2024'te bronz madalya kazandı! Tarihimizde bir ilk...
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Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

TARİHİMİZDE BİR İLK

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Ayrıca okçuluk tarihimizde takım olarak olimpiyatlardaki ilk madalyamızı kazanmış olduk.


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