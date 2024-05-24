Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış Dünya Kupası'nda yarı finalde!
Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek yarı finale çıktı.
Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de devam eden Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında klasik yay bireysel elemeleri yarı finale kadar tamamlandı.
MUHAMMED ABDULLAH YILDIRMIŞ YARI FİNALDE
Milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, çeyrek finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek yarı finale çıktı.
Yarı final ve madalya atışları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.
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