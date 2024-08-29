Milli okçu Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırarak birinci oldu!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:15

Güncelleme: 29.08.2024 - 19:15

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

Invalides'te gerçekleştirilen para Okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti. Toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur, 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.

Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.

Sevgi Yorulmaz ise 634 puanla 27'nci oldu.

Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.

DİĞER SIRALAMA TURLARI

Kadınlar bireysel W1'de Nil Mısır, erkekler bireysel W1'de Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, erkekler klasik yayda ise Yavuz Papağan ve Sadık Savaş sıralama atışlarını tamamladı.

Sıralama atışlarında kadınlar bireysel W1'de Nil Mısır 9'uncu, erkekler bireysel W1'de Bahattin Hekimoğlu 2'nci, Yiğit Caner Aydın 8'inci, erkekler klasik yayda Sadık Savaş 4'üncü, Yavuz Papağan 18'inci oldu.

Bahattin Hekimoğlu'nun doğrudan çeyrek finale yükseldiği erkekler bireysel W1'de Yiğit Caner Aydın, son 16 turunda 1 Eylül'de Güney Afrika'dan Shaun Anderson'la, kadınlar bireysel W1'de ise Nil Mısır 31 Ağustos'ta İtalya'dan Asia Pelizzari'yle karşılaşacak.

Erkekler klasik yayda son 32 turunda 4 Eylül'de Sadık Savaş, Brezilya'dan Luciano Rezende'yle, Yavuz Papağan ise Slovenya'dan Dejan Fabcic'le karşı karşıya gelecek.