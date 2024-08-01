Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, ikinci tura yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, ikinci tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:09
Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, ikinci tura yükseldi
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı.

Rakibi 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.

Ulaş Berkim Tümer, bu turda Hollandalı Steve Wijler ile karşı karşıya gelecek.


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