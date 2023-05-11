Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City, Madrid deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek avantajı kaptı.
Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı final turunda ise Milano Derbisi heyecanı yaşandı. Milan sahasında konuk ettiği Inter'e karşı 2-0 mağlup olurken turu zora soktu.
Maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i belirlendi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da açıklanan ilk 11'de kendisine yer buldu. Ayrıca Inter, 9 futbolcuyla kadroya damga vurdu.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:
Andre Onana | Inter
Denzel Dumfries | Inter
Matteo Darmian | Inter
Francesco Acerbi | Inter
Alessandro Bastoni | Inter
Federico Dimarco | Inter
Hakan Çalhanoğlu | Inter
Henrik Mkhitaryan | Inter
Vinicius Jr. | Real Madrid
Kevin De Bruyne | Manchester City
Edin Dzeko | Inter
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