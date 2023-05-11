Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:19

Güncelleme: 11.05.2023 - 19:19

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City, Madrid deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı final turunda ise Milano Derbisi heyecanı yaşandı. Milan sahasında konuk ettiği Inter'e karşı 2-0 mağlup olurken turu zora soktu.

Maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i belirlendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da açıklanan ilk 11'de kendisine yer buldu. Ayrıca Inter, 9 futbolcuyla kadroya damga vurdu.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

Andre Onana | Inter

Denzel Dumfries | Inter

Matteo Darmian | Inter

Francesco Acerbi | Inter

Alessandro Bastoni | Inter

Federico Dimarco | Inter

Hakan Çalhanoğlu | Inter

Henrik Mkhitaryan | Inter

Vinicius Jr. | Real Madrid

Kevin De Bruyne | Manchester City

Edin Dzeko | Inter



