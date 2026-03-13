Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli para masa tenisçilerden Polonya'da 2 madalya!

Milli para masa tenisçilerden Polonya'da 2 madalya!

13.03.2026 15:08:00
AA
Milli para masa tenisçilerden Polonya'da 2 madalya!

Milli para masa tenisçileri, Polonya'da 2 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Wladyslawowo ayağına katılan milli sporculardan Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.

Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

