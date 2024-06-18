Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 kotası aldı
Modern pentatlonda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İlke'nin üst üste 3. kez olimpiyatlara katılacağı belirtilerek, "Tebrikler İlke Özyüksel Mihrioğlu. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılan ve şimdi de 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik ediyoruz. Yolun açık, başarıların daim olsun" ifadelerine yer verildi.
Milli sporcu, henüz 19 yaşındayken yarıştığı Rio 2016'da 35'inci olmuştu. İlke, 2020 Tokyo'da ise madalyaya çok yaklaşmış ancak 5'inci sırada yer almıştı.
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