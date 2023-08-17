Milli pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da yarışacak
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da koşulacak Super Formula'nın 7. yarışında sahne alacak.
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula’nın 7. ayağına Japonya’nın Motegi pistinde çıkacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cem Bölükbaşı'nın mücadele edeceği Super Formula serisinin 7. yarışının sıralama turları, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.50’de başlayacak.
Yarış, 14 virajı bulunan, 4.801 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde TSİ 09.00’da başlayacak.
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