Milli satranççı Berkay Çelik, Türkiye'ye gümüş madalya getirmenin gururunu yaşıyor

14 Kasım 2021 Pazar, 12:43

Satrançla henüz 6 yaşındayken babaannesi sayesinde tanışan 25 yaşındaki Berkay Çelik, birçok şampiyonada başarı elde ederek evinin vitrinini kupa ve madalyalarla doldurdu.

Kariyerine Avrupa Amatörler Satranç şampiyonluğu ve ulusal turnuvalarda birincilikler sığdıran milli sporcu, son olarak Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası'nda ikinci olarak satrançta ustalara verilen "Candidate Master" unvanını da almaya hak kazandı.

Milli satranççı, gelecek yıl ekim ayında Malta'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini "mat" ederek altın madalyayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

"YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK, ŞAMPİYONLUK UCUNDAN KAÇTI"

Berkay Çelik, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir çalışma temposunda hazırlandığını söyledi.

Milli satranççı, 51 ülkeden 186 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ilk üçe girdiği için "Candidate Master" unvanını aldığını ve bir sonraki turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ettiğini belirtti.

Maçların çok zorlu ve uzun geçtiğini ifade eden Berkay Çelik, kendisini yenen Hint rakibinin birinci olduğunu aktardı.

"MAÇTAN BİR GECE ÖNCE UYKU TUTMADI"

Gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdıklarını dile getiren Berkay Çelik, "Aynı zamanda bu turnuvada Avrupa klasman şampiyonu oldum. Seneye Malta'da yapılacak şampiyonaya direkt katılım hakkı elde ettim. Bu şampiyonada daha önce de dereceler aldım fakat ilk üçe kalmak ayrı bir histi. Çok mutlu oldum, maçtan bir gece önce uyku tutmadı. 6 yaşından beri satranç oynuyorum ama aynı heyecanı yaşamak güzel bir duygu." diye konuştu.

Berkay Çelik, bu süreçte çok destekçisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz bizi yalnız bırakmadı. Milli takımın getirmiş olduğu sorumluluk ve formanın vermiş olduğu kutsallıkla elimizden gelen mücadeleyi sergiledik. Başarılı olduğum için sevinçliyim, mutluyum. Lakin şampiyon olamadığım için bir yandan da üzgünüm. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, şampiyonluk ucundan kaçtı. Bir dahaki sene ülkemize şampiyonluğu getireceğiz inşallah."