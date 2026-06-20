Milli sporcu Ada Olpak Dünya Şampiyonu oldu

Serbest Dalış Milli Takımı sporcusu Ada Olpak, 9-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Statik Apnea branşında mücadele eden milli sporcu, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi olarak Türk bayrağını göndere çektirdi.

Sırbistan'da ay-yıldızlı forma ile dünya şampiyonluğuna ulaşan genç sporcu, elde ettiği başarıyla ailesi ve öğretmenlerinin yanı sıra memleketi Balıkesir'in eğitim ve spor camiasında da büyük sevinç yarattı.