Milli sporcu Dilek Koçak İsrail'de bronz madalya kazandı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:57

Güncelleme: 10.08.2023 - 19:57

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Dilek Koçak, 800 metre yarışında üçüncü oldu.

TÜRKİYE'NİN 4. MADALYASI

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, dün 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, 800 metrede de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dilek, şampiyonanın son gününde 2.06.21'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaşan Türkiye, ülke sıralamasında 11'inciliğe yükseldi.