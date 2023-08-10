Milli sporcu Dilek Koçak İsrail'de bronz madalya kazandı

Milli sporcu Dilek Koçak, İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:57
Milli sporcu Dilek Koçak İsrail'de bronz madalya kazandı
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İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Dilek Koçak, 800 metre yarışında üçüncü oldu.

TÜRKİYE'NİN 4. MADALYASI

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, dün 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, 800 metrede de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dilek, şampiyonanın son gününde 2.06.21'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaşan Türkiye, ülke sıralamasında 11'inciliğe yükseldi.


Dilek Koçak 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası bronz madalya

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