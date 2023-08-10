Türkiye U19 Voleybol Milli Takımı namağlup finale yükseldi!

Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Japonya'yı setlerde 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 18:03
Türkiye U19 Voleybol Milli Takımı namağlup finale yükseldi!
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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Japonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi.

Türkiye, İtalya-ABD maçının galibiyle 11 Ağustos Cuma günü finalde karşı karşıya gelecek.


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