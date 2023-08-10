Milli futbolcu Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) forması giyen milli futbolcu Ali Akman'ın Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'e transfer olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:11
Milli futbolcu Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu!
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Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tutan Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu. 

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki genç forvet Ali Akman'ın bonservisiyle birlikte Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'e transfer olduğunu açıkladı.

Ali Akman

TIAGO ÇUKUR İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender, geçen sezonun başında da Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 

16 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Geçen sezon Eintracht Frankfurt'tan Göztepe'ye kiralık olarak gönderilen Ali Akman 16 karşılaşmada süre almasına karşın skor katkısı sağlayamamıştı. 


Ali Akman FCV Dender transfer eintracht frankfurt

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