Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kaza geçirdi
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.
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