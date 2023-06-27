Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon elemeleri ilk turunda karşılaştığı Yunan raket Despina Papamichail'e setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da elemelerde mücadele eden Zeynep Sönmez, ilk turda rakibine yenilerek ana tablo şansını kaybetti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda Yunan Despina Papamichail ile karşılaştı.
ZEYNEP SÖNMEZ'DEN VEDA
Rakibine 3-6, 6-3 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup olan milli tenisçi, organizasyona veda etti.
Erkeklerde Altuğ Çelikbilek elemelerde ikinci tura yükselirken, ilk maçını kaybeden Cem İlkel elenmişti.
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