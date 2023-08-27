Milli sporcu Cevdet Ege Mutlu U23 Avrupa şampiyonu oldu

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:44
Milli sporcu Cevdet Ege Mutlu U23 Avrupa şampiyonu oldu
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Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.


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Cevdet Ege Mutlu türkiye kürek konfederasyonu 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

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