Milli sporcu Merve Dinçel'den gümüş madalya!

Milli Sporcu Merve Dinçel, Dünya Para Tekvando Grand Prix'de gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:32
Milli sporcu Merve Dinçel'den gümüş madalya!
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Milli sporcu Merve Dinçel, İngiltere'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Grand Prix yarışlarında gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, Manchester şehrinde devam ediyor.

Müsabakaların ilk gününde kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, finalde karşılaştığı Taylandlı Panipak Wongpattanakit'e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Türkiye'nin 23 sporcuyla temsil edildiği organizasyon pazar günü sona erecek.


Merve Dinçel 2022 Tekvando Grand Prix tekvando

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