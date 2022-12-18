Milli sporcu Muhammed Ali Bedir Dünya Kupası vizesi aldı
Milli sporcu Muhammed Ali Bedir, Continental Kupası'nda yeterli puanı elde ederek Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Kayakla atlamada milli sporcu Muhammed Ali Bedir, Finlandiya'da düzenlenen Continental Kupası'nda 5. oldu ve bu organizasyonda Türkiye'nin en iyi derecesine elde ederek Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruka şehrinde 55 sporcunun katıldığı yarışta Muhammed Ali, 131.5 metrelik atlayışla 122.1 puan aldı. Milli sporcu böylece organizasyonu 5. sırada tamamladı. Bu derece kupadaki Türkiye'nin bugüne kadar ki en iyi sıralaması olurken, milli sporcu Dünya Kupası'nda da yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da milli sporcu ile antrenörleri Samet Karta ve Mustafa Öztaşyonar'ı tebrik etti.
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