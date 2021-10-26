Milli sporcu Şahika Ercümen, dünya rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

AA
26 Ekim 2021 Salı, 10:01
Milli sporcu Şahika Ercümen, dünya rekoru kırdı
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Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla,hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı.

Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.


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