Milli sporcu Sıla'nın dünyası 'satranç bursu'yla değişti
ABD’nin Teksas Üniversitesinde satranç bursuyla eğitim gören milli sporcu Sıla Çağlar, elde ettiği başarılar sonrası aldığı transfer teklifinin ardından eğitim hayatına Missouri eyaletinde devam edecek. Satrançta kazandığı başarılar sonrasında davet edildiği Teksas Üniversitesinde satranç bursu alarak yazılım ve kimya dallarında çift ana dal eğitimi aldığını ifade eden Sıla, “Satranç bursu hayatımı değiştirdi” dedi.
Avrupa’da ve Türkiye’de elde ettiği başarılar ile okullarda aldığı derece ve normların satranç bursu kazanmasını sağladığını anlatan Sıla, 2022 United States Masters Satranç Turnuvası sonrasında birçok okuldan teklif aldığını söyledi.
Sıla, “2022 United States Masters Satranç Turnuvası’nda kadın sıralamasında birinci olduğum için orada bir hayli ünlenmiştim. Birkaç okuldan teklif geldi. Bu yıl, Missouri eyaletindeki Saint Louis Üniversitesi’ne transfer oluyorum” ifadelerini kullandı.
Satranç sayesinde 7 yaşından beri turnuvalar için yurtdışına çıktığına vurgu yapan Sıla, şunları söyledi:
“Bu sayede çok fazla insan tanıdım, çok fazla kültürel bilgiye ulaştım. Tüm hayatım, edindiğim hobiler ve ders çalışmaktan ibaret olsaydı şu anki gibi açık fikirli olamazdım. Satranç sayesinde edindiğim kazanımlar beni derslerimde daha planlı, sistematik ve düzenli biri haline getirdi. Bence kadın oyuncular pes etmesin.”
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