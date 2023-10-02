Milli sporcular, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yarıştı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:59

Güncelleme: 02.10.2023 - 08:04

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Korfu Adası'nda düzenlenen organizasyonda 4x1250 metre bayrak yarışında Talya Erdoğan, Muhammed Eyüp Oya, Sevim Eylül Süpürgeci ve Mehmet Efe Yılmaz'dan oluşan ekip 5. oldu.

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 4x1250 metre bayrak yarışında Burcunaz Narin, Burhanettin Hacısağır, Cemile Miray Abay ve Muhammed Yusuf Özden'den oluşan diğer milli ekip ise 7. sırada yer aldı.