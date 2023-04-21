Milli sporcular Avrupa Halter Şampiyonası'nda 21 madalya elde etti

Milli sporcular, Avrupa Halter Şampiyonası'nda toplamda 21 madalyaya ulaştı.

AA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 23:02
Milli sporcular Avrupa Halter Şampiyonası'nda 21 madalya elde etti
Abone Ol google-news

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda erkekler 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, silkmede 191 kiloyla altıncı, toplamda 361 kiloyla dördüncü sırayı aldı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.


Avrupa Halter Şampiyonası Halter Türkiye Halter Federasyonu

İlgili Haberler

Milli halterciler Ermenistan'da 4 madalya elde etti

Milli halterciler Ermenistan'da 4 madalya elde etti
Milli halterci Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi oldu

Milli halterci Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler