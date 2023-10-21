Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya daha!

Milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 bronz madalya daha kazandı.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:16
Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya daha!
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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

İLK GÜN 7 MADALYA GELMİŞTİ

Şampiyonada Elif Rana Yılmaz, Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.

Şampiyonada cumartesi günü 7 sıklette müsabakalar yapılacak.


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