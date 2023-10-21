Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya daha!
Milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 bronz madalya daha kazandı.
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.
İLK GÜN 7 MADALYA GELMİŞTİ
Şampiyonada Elif Rana Yılmaz, Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.
Şampiyonada cumartesi günü 7 sıklette müsabakalar yapılacak.
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