Milli takım arkadaşından Victor Osimhen için flaş açıklama: 'Her seferinde sakatlanıyor çünkü...'

21.04.2026 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Alex Iwobi, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'de Fulham formasını terleten Alex Iwobi, Beast On Podcast'e konuk oldu. Iwobi, milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile ilgili gündem olan sözler söyledi.

"HER ZAMAN MÜCADELE EDİYOR"

"Sakin, soğukkanlı bir adam. Antrenmanlarda her seferinde sakatlanıyor çünkü bacağını ya da kafasını sokmaması gereken bir yere sokuyor. Her zaman mücadele ediyor." 

"HER MAÇ KENDİNE 5 POZİSYON YARATIR"

"Şu anda bulunduğu yerde olmasına şaşırmıyorum. Bazıları onun henüz olgunlaşmadığını, biraz ham olduğunu söyleyebilir ancak Victor her maçta kendi başına, sadece sıkı çalışması ve koşmasıyla beş gol şansı yaratır."

"BAZEN HİLE YAPAR"

"Her zaman kazanmak ister ve bu zihniyet çılgınca. Çılgınca! Bazen aşırıya kaçabilir çünkü antrenmanda mücadele etmek ve kazandığından emin olmak ister. Bazen hile yapar ve sadece kazanmak için hile yaptığını bilir. Ama bu çılgın bir zihniyet. O gerçek bir Nijeryalı."

