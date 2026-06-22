Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda yaşadığı hüsranın faturasını kimler ödeyecek?

Milli Takım’ın Dünya Kupası hüsranının yankıları sürüyor. 24 yıl aradan sonra katıldığı turnuvaya oynadığı 2 maçta da yenilerek veda eden AyYıldızlılarda, bu hezimetin faturasını kimin ödeyeceği bekleniyor. Gözler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularda... Oyuncular “Halkımızdan özür diliyoruz” dese de büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası’ndaki çöküş, yurttaşların tepkisiyle karşılandı. Curaçao ve Yeşil Burun Adaları dahi Dünya Kupası’nda adından söz ettirirken, her başarıda “prim” iddialarının gündeme geldiği, milyon Avro’ların kazanıldığı Milli Takımımız iki maçta 0 gol, 0 puanla tarihi tersten yazdı!

HERKES İSTİFA BEKLİYOR

“Kupayla döneceğız”, “Tarihin en karakterli Milli Takımı” sözlerinin sahibi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun, bu büyük başarısızlık sonrası istifası isteniyor. Ancak Hacıosmanoğlu’nun böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Paraguay maçına kadar Montella’dan memnun olduğunu her fırsatta dile getiren TFF Başkanı’nın, ABD karşılaşmasının ardından radikal bir karar alıp İtalyan hocayla yolları ayırma fikrini şu an için düşündüğü belirtildi.

ÇOK HAFİFE ALDILAR

Kadro değeri bakımından grubumuzdaki 3 takımdan çok önde olan, Avrupa ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinde forma giyen milli futbolcuların iki maçta da ortaya koyduğu vasat performans soru işaretleri doğurdu. “Kesin gruptan çıkarız” düşüncesinin ağır bastığı, maçlara yeterli motivasyonun sağlanmadığı, ABD kampında dış dünyaya kapalı bir ortamın olmadığı, tüm bunların konsantrasyonu düşürdüğü öğrenildi. Bazı menajerlerin kampta olması, takımın önemli oyuncularının transfer konularına malzeme edilmesi hazırlık dönemindeki disiplinsizliği ortaya koydu.

ÇÖLÜN ORTASINDA KAMP

MILLI Takım Dünya Kupası’na Play-Off’tan geldiği için ABD’deki kamp yeri seçiminde sona kaldı. TFF, adeta çölün ortasında Arizona’daki kamp merkezine razı oldu. FIFA’nın belirlediği bu yer dışında başka bir bölge kamp için seçilebilirdi. Ancak bu kez masraflar TFF’ye kalacağı için bu topa girilmedi. Arizona’da 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklar ideal çalışma ortamının sağlanamamasına neden oldu. Bölgenin maçların oynandığı yerlere uzaklığı nedeniyle Ay-Yıldızlılar binlerce kilometrelik yorucu uçuşlar yaptı.

MONTELLA’NIN PLANSIZLIĞI

Teknik direktör Montella, geçmiş maçlardaki performansının aksine Dünya Kupası’nda çaresiz bir görüntü sergiledi. Milliler, İtalyan hocanın rakipleri analiz ettiklerini söylemesine rağmen iki maçta direkten dönen iki vuruş dışında etkili olamadı. İlk maçtaki kadro tercihi eleştirilen Montella, bazı kararlarında ısrarcı oldu. Forvetsiz oyun tepki çekti. Bazı oyuncuların çok az, bazılarının hiç süre alamaması “Kadroyu Montella belirlemiyor” iddialarını gündeme getirdi.

‘ADAMCILIK’ YİNE HORTLADI

Montella’nın kendi takımlarında dahi düzenli forma giymeyen isimleri kadroya dahil etmesi, buna rağmen genç, gelecek vadeden bazı oyuncuları çağırmaması, ABD kampına almaması “adamcılık” tartışmasını beraberinde getiriyor. Paraguay maçı öncesi tüm idmanlarda Ozan Kabak’ın harika performans sergilediği, takım arkadaşlarının tümünden tebrik aldığı öğrenildi. Buna karşın Ozan 1 dakika dahi süre bulamadı. Milli Takım kampına yakın bazı isimler, “Çok fazla lobi var, çok fazla adamcılık var, antrenman performanslarının belirlenen ilk 11’e hiçbir etkisi yok!” demekten geri durmuyor.