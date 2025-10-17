Milli takım kampından izinsiz ayrıldığı açıklanmıştı: Bruno Genesio'dan Berke Özer açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 15:07:00
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, A Milli Takım kampından ayrılmasıyla gündem olan Berke Özer hakkında konuştu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Berke Özer, A Milli Takım kampını haber vermeden terk etmesiyle gündeme oturmuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da basın toplantısında tepki gören bu davranışı için Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio açıklama yaptı.

"NELER OLDUĞUNU ANLATTI"

Konu hakkında basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, "Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday" ifadelerini kullandı.

Berke Özer'in A Milli Takım'da nasıl bir yaptırım alacağı ise kamuoyunda merak konusu konumunda.

