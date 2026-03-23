Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: 'Minimum 3, maksimum 6-7...'

23.03.2026 21:08:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın transfer gündemine dair konuştu. Adalı, "Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sercan Dikme'ye konuşan Serdal Adalı, yaz transfer döneminde minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapacaklarını söyledi.

"MAKSİMUM 6-7 TRANSFER..."

Beşiktaş Başkanı Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık" dedi.

Serdal Adalı, "Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz" diye konuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, teknik heyet ile çarşamba günü toplantı yapacağı aktarıldı. Bu toplantıda transfer konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

İlgili Haberler

El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber!
El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki Malili oyuncu El Bilal Toure'nin dönüşü hakkında bir iddia ortaya çıktı.
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'dan itiraf: 'Daha önce bunu hiç yapmamıştım'
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'dan itiraf: 'Daha önce bunu hiç yapmamıştım' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına konuştu.
Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı... Beşiktaş'ta yeni transfer takımdan ayrılıyor!
Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı... Beşiktaş'ta yeni transfer takımdan ayrılıyor! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Taylan Bulut'u gözden çıkardığı ve siyah beyazlı yönetimin de ayrılığa izin verdiği iddia edildi.