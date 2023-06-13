Şampiyon Galatasaray’ın bayrakları İstanbul Boğazı’nda dalgalanıyor

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:15
Şampiyon Galatasaray’ın bayrakları İstanbul Boğazı’nda dalgalanıyor
Abone Ol google-news

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın bayrakları, İstanbul’da köprülere asıldı.

23. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalanıyor.


galatasaray Şampiyon İstanbul Boğazı fatih sultan mehmet köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

İlgili Haberler

Galatasaraylı Victor Nelsson'un Avrupalı talipleri artıyor

Galatasaraylı Victor Nelsson'un Avrupalı talipleri artıyor
Galatasaray Lisesi kapısındaki kayıp yılan heykelinin yerine kopyası yerleştirildi

Galatasaray Lisesi kapısındaki kayıp yılan heykelinin yerine kopyası yerleştirildi
İtalyan ekibin gözü Galatasaraylı yıldızda!

İtalyan ekibin gözü Galatasaraylı yıldızda!

En Çok Okunan Haberler