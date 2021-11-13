Milli Takım'da Ozan Tufan üzüntüsü
A Milli Takım'da antrenmanda sakatlanan Ozan Tufan aday kadrodan çıkarıldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık sıkıntısı yaşandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, antrenmanda sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Ozan İngiltere Premier Ligi'nde forma giyiyordu.Ozan orta alanda Kuntz'un ik 11 adayıydı.
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