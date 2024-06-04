Milli Takım'da sakatlık: Ozan Kabak oyuna devam edemedi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 22:58

Güncelleme: 04.06.2024 - 23:05

A Milli Takım, Euro 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona giren Ozan Kabak yerde kaldı. Oyuncunun sağ bacağına buz tedavisi yapılsa da sahayı sedyeyle terk etti.

Ozan Kabak'ın yerine 41. dakikada Merih Demiral oyuna girdi.