Milli takımı duyurdular: Avrupa basınından flaş Fatih Terim iddiası!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'tan ayrılmasından bu yana boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TERİM ADAYLAR ARASINDA

iSport'un haberine göre milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yolları ayırmayı değerlendiren Çekya Futbol Federasyonu, Hasek'in yerine geçebilecek isimleri değerlendiriyor.

Çek basınında yer alan haberde, Hasek sonrası için adaylar arasında Fatih Terim'in de adına yer verildi.

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı. Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.