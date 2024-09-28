Milli Takımı işaret etti: Hollandalı eski futbolcudan Oosterwolde'ye övgü!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:47

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:49

Union Saint-Gilloise maçında harika bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbol adamlarının dikkatini çekiyor.

Onun mücadelesini izleyen Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Youri Mulder, şu tespitlerde bulundu:

"Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteriyor. Her şeyi oynuyor. O sadece iyi bir futbolcu. Bence gerçekten iyi kondisyona sahip. Hızlı, tekniği iyi, pasları iyi ve savunması da iyi. Aynı zamanda oldukça dayanıklı, üstlenmekten çekinmiyor. Gerçekten iyi bir fiziğe sahip, iyi bir savunmacı."

"POTANSİYEL BİR HOLLANDA MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU"

"Jayden Oosterwolde esas olarak sol bek olarak oynuyor ancak stoperde de oynayabiliyor. İleriye dönük olarak gerçekten tehlikeli olabilir. Ayrıca pivot potansiyeli de var. Onun bu kadar iyi olup olmadığından her zaman şüphe duymuştum. Hızlıydı ve savunma açısından iyiydi ama top konusunda çok özensiz olduğunu düşündüm. Hatta oldukça vasattı. Ama son zamanlarda önemli ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. O potansiyel bir Hollanda Milli Takımı oyuncusu."