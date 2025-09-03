Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, GÜRCİSTAN MAÇINA HAZIR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu'ndaki ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekip basına açık bölümde ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmana milli takım kadrosunda olan tüm futbolcular katıldı.

Milliler, medyaya kapalı bölümde ise Gürcistan maçının son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gürcistan'a gidecek.