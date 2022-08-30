Milli takımın EuroBasket finallerindeki rakipleri

30 Ağustos 2022 Salı, 11:04

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 41 farklı rakiple karşılaştı.

Milliler, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne dek finallerde 41 farklı rakiple oynarken en fazla maçı, 15 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.

Fransa karşısında finallerde başarılı sonuçlar alamayan Türkiye, 15 maçın 13'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.

BULGARİSTAN İLE 9 MAÇ YAPTI

A Milli Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden ise finallerde en çok Bulgaristan karşısına çıktı.

Bulgaristan ile bugüne dek Avrupa Şampiyonası'nda 9 kez karşı karşıya gelen milliler, bu maçlarda 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki rakiplerinden İspanya ile daha önce Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 8 maçtan 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Takımı, A Grubu'ndaki rakiplerinden Belçika ile oynadığı 6 müsabakada ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet gördü.

Milli takım, grupta yer alan diğer rakipleri Gürcistan ve Karadağ ile ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaşacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ RAKİPLER

A Milli Takım'ın bugüne dek Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştığı takımlar şunlar: