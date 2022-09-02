Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan saldırı sonrası açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Riva'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Altıntop, "Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkez binasına dün silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda kimse zarar görmezken İçişleri bakanı Süleyman Soylu, binaya isabet eden 5 kurşun bulunduğunu açıkladı.
Soylu, iki saldırganın yakalandığını duyurdu.
TFF’nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Milliyet’e saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.
Altıntop’un yaptığı açıklama şu şekilde:
“Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti. Bir süre kalkamadık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Halen ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Kim ya da kimler niye böyle bir şey yaparlar? Verilmiş sadakamız varmış. Kurşunlar biraz alttan, biraz yandan geçse şimdi başka şeyler konuşabilirdik. Bu durumu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Aileme, çocuğuma, yakınlarıma bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum.”
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