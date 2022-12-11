Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu

11 Aralık 2022 Pazar, 16:42

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.

Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.