Britanyalı tenisçi Emma Raducanu'ya kraliyet nişanı takdim edildi
2021 yılında düzenlenen ABD Açık'ta kupayı kazanan Britanyalı raket Emma Raducanu, kraliyet nişanı ile onurlandırıldı.
Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından kraliyet nişanı MBE ile onurlandırıldı.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle nişanını alan 20 yaşındaki tenisçi, basına yaptığı açıklamada, "Kralımız tarafından bu unvanı almak benim için büyük bir onur, çok minnettarım" ifadelerini kullandı.
2021 ABD Açık'ta kupaya uzanan Raducanu, Virginia Wade'in 1977 yılındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından grand slam kazanan ilk Britanyalı kadın tenisçi olmuştu.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali