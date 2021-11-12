Milli tenisçi Deniz Gürsoy'dan Kenya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde birinci oldu.
Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Portekizli partneri Tiago Boschmans'la birinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara TOHM'dan yetişen ENKA Spor Kulübünün sporcusu Süleyman Deniz, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki turnuvaya Portekizli partneriyle katıldı.
Finalde Tiago Pereira (Portekiz)-Julius Augunas (Litvanya) çiftiyle karşılaşan 17 yaşındaki milli tenisçi ve partneri, maçı 2-6, 7-5 ve 11-9'luk setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
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