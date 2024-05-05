Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergi, organizasyonun finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Dutra da Silva'yla karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Ergi Kırkın, kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu elde etti.
25 yaşındaki milli sporcu, bu zaferle ATP challenger seviyesinde turnuva kazanan dördüncü Türk tenisçi oldu.
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