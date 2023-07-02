Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan’da şampiyon

Milli tenisçi Ergi Kırkın Sırbistan’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü Player Zone Tennis Academy Open turnuvasında profesyonel kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 21:38
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan’da şampiyon
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden Ergi Kırkın turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Sırasıyla İtalyan, Rus, Slovak ve Arjantinli rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Sırp tenisçi Miljan Zekic ile karşılaştı.

3 saat süren mücadelede Zekic’i 3-6, 7-5, 6-3’lük setlerle mağlup eden Ergi profesyonel kariyerinin 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.


Ergi Kırkın Sırbistan tenis

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