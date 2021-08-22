Ergi Kırkın Almanya’da şampiyon

Almanya'da düzenlenen Überlingen Open'da milli tenisçi Ergi Kırkın şampiyonluğa oldu

İHA
22 Ağustos 2021 Pazar, 20:24
Ergi Kırkın Almanya’da şampiyon
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Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu’nun toplamda 25 bin dolar ödüllü turnuvası Überlingen Open’da ev sahibi ülkeden Henri Squire’ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla İtalyan, Alman, Amerikalı ve Alman rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi, finalde ev sahibi ülkeden Henri Squire ile karşılaştı.

22 yaşındaki sporcu 2 saat 24 dakikalık mücadele sonunda Squire’ı 6-3, 4-6, 6-4 yenerek M25 düzeyinde ilk, toplamda ise 7. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 15. galibiyetini alan Ergi bu zaferle aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğunu da elde etti.


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