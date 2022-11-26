Milli tenisçi İpek Öz Uruguay'da yarı finale yükseldi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 09:37

Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da düzenlenen WTA125 turnuvası Montevideo Open'da yarı finale yükseldi.

Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Darya Astakhovayi 7-5 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin bu seviyedeki ilk yarı finaline yükseldi.

Milli sporcu İpek'in yarı finaldeki rakibi Irına Bara-Leolia Jeanjean maçının galibi olacak.