Milli tenisçi İpek Öz Uruguay'da yarı finale yükseldi
Milli raket İpek Öz, Uruguay'da düzenlenen Montevideo Open tenis turnuvasında yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da düzenlenen WTA125 turnuvası Montevideo Open'da yarı finale yükseldi.
Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Darya Astakhovayi 7-5 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin bu seviyedeki ilk yarı finaline yükseldi.
Milli sporcu İpek'in yarı finaldeki rakibi Irına Bara-Leolia Jeanjean maçının galibi olacak.
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